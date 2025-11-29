"حزين".. أول تعليق من أحمد عبد الرؤوف بعد تعادل الزمالك مع كايزر تشيفز

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة الزمالك أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس الكونفدرالية.

وبهذه النتيجة رفع نادي الزمالك رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 4 في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية، فيما رفع فريق كايزر تشيفز رصيده إلى نقطة وحيدة في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة.

وخاض الزمالك في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، مباراتين حتى الآن، تمكن من تحقيق الفوز في مباراة وحضر التعادل في لقاء آخر.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع تعادل الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويمكن لجميع المتابعين، مشاهدة مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الكونفدرالية، بمطالعة الألبوم أعلاه:

موعد مباراة الزمالك المقبلة

وفي سياق متصل، يستعد الفارس الأبيض لملاقاة نظيره كهرباء الإسماعيلية يوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس الرابطة.

ويذكر أن الزمالك سيخوض مبارياته المقبلة، دون اللاعبين الدوليين، سواء الذين سينضمون إلى منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب، أو الذين سينضمون في بطولة أمم أفريقيا مع حسام حسن.

