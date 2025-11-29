قبل مواجهة كايزر تشيفز.. ماذا يفعل الزمالك ضد فرق جنوب أفريقيا؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوص اللقاء الحادي عشر ضد فريق جنوب أفريقيا، عصر اليوم السبت، عندما يحل ضيفا على كايزر تشيفز.

ويحل الزمالك ضيفا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في الثالثة عصر اليوم، على ملعب ملعب ستاد بيتر موكابا، في إطار منافسات الجولة الثانية من مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

وواجه الزمالك 3 فرق من جنوب أفريقيا، أورلاندو بايرتس، صن داونز، وستيلينبوش، وذلك في 10 مباريات.

وفاز الزمالك في 4 مباريات من 10 مواجهات ضد الفرق الجنوب أفريقية، وخسر 5 مواجهات، فيما انتهت مباراة وحيدة بالتعادل.

وجاءت مواجهات الزمالك ضد الفرق الجنوب أفريقية، كالآتي:

أورلاندو بايرتس: فاز الزمالك في 3 مباريات وخسر لقاء

صن داونز: فاز الزمالك في لقاء وخسر 3 مواجهات

ستيلينبوش: خسر الزمالك لقاء وتعادل في لقاء