شهد الشوط الثاني من مواجهة الأهلي والجيش الملكي المغربي أحداثاً مثيرة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب ملاوى حسن، وذلك ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.

بدأ الأهلي الشوط بتهديد واضح في الدقيقة 54، بعد تنفيذ ذكي لضربة ثابتة مررها زيزو أرضية داخل المنطقة، لتصل إلى محمود تريزيجيه الذي سدد بقوة، إلا أن كرته مرت إلى يسار حارس الجيش الملكي.

ملخص شوط الأهلي والجيش الملكي الثاني بدوري أبطال أفريقيا

وبعد دقيقة واحدة فقط، رد الفريق المغربي بفرصة خطيرة، عقب عرضية من الجانب الأيمن قابلها أحد لاعبيه برأسية قوية داخل منطقة الجزاء، لكنها علت مرمى مصطفى شوبير وخرجت في الدقيقة 55.

ونجح الأهلي في ترجمة ضغطه إلى هدف التعادل في الدقيقة 68، بعد تمريرة من بن رمضان لعبها عرضية مميزة، ارتقى لها تريزيجيه محولاً إياها برأسية قوية داخل مرمى الجيش الملكي.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 71 بسبب إلقاء جماهير الفريق المغربي زجاجات فارغة وإشعال الشماريخ، ما تسبب في تصاعد دخان كثيف غطى أرض الملعب، قبل استئناف اللعب بعد دقائق.

وبعدها بدقيقة، شهدت المواجهة توتراً إثر اشتباكات بين لاعبي الأهلي والجيش الملكي في الدقيقة 72، قبل أن يتدخل الحكم لاحتواء الموقف.

وفي الدقيقة 86 أضاع الأهلي فرصة محققة بعد ضغط على دفاع الفريق المغربي، إذ وصلت الكرة إلى تريزيجيه داخل منطقة الجزاء، لكنه مرر كرة ضعيفة بدلاً من التسديد أو التوغل، لتصل سهلة إلى مدافعي الجيش الملكي.

كما هدد أصحاب الأرض مجدداً في الدقيقة 87 من ضربة ثابتة أرسلت عرضية داخل المنطقة، ارتقى لها أحد اللاعبين برأسية مرت بجوار القائم.

كان الجيش الملكي تقدم في الشوط الأول عند الدقيقة 37 عبر محسن بوريقة، الذي تابع كرة مرتدة من القائم الأيمن وسددها أرضية لتسكن شباك مصطفى شوبير.