أكد الحكم الدولي السابق توفيق السيد، أن ركلة الجزاء التي تم احتسابها على النادي الأهلي، في الشوط الأول من مباراته أمام الجيش الملكي، غير صحيحة ولا يوجد أي مخالفة في اللعبة.

وكان الحكم أحمد الشلماني، احتسب ركلة جزاء لنادي الجيش الملكي، في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول، بداعي وجود لمسة يد على المالي أليو ديان لاعب وسط المارد الأحمر.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "ركلة الجزاء التي تم احتسابها لنادي الجيش الملكي أمام الأهلي غير صحيحة، ولا يوجد بها أي خطأ، خاصة وأن الكرة ارتطمت بجسد لاعب الأهلي ثم ذهبت إلى يده لذلك كان يجب عدم احتسابها".

وأضاف: "كان هناك عدد كبير من لاعبي الجيش الملكي، داخل منطقة جزاء الأهلي أثناء تنفيذ ركلة الجزاء، كان يجب على الحكم بعد تصدي الحارس للكرة، إلغاء الهدف واحتساب ركلة حرة بسبب دخول لاعبي الجيش الملكي إلى منطقة الجزاء قبل تنفيذ اللعبة".

واختتم السيد تصريحاته: "كان من الصعب أن يحتسب هذا الحكم قرار بإلغاء الهدف، فهو حكم ضعيف الشخصية وليس لديه أي قدرة على السيطرة".

ويلاقي النادي الأهلي حاليا، نظره الجيش الملكي المغربي، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

