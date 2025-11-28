مباريات الأمس
إعلان

"شريف يقود الهجوم".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الجيش الملكي في دوري الأبطال

كتب - يوسف محمد:

07:54 م 28/11/2025
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ياس توروب، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الجيش الملكي المغربي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: بن شرقي، تريزيجيه ومحمد شريف.

ويشارك الأهلي رفقة فريق الجيش الملكي المغربي، في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب كلا من: "يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري.

وكان المارد الأحمر استهل مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

النادي الأهلي الأهلي والجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا تشكيل الأهلي لمواجهة الجيش الملكي

