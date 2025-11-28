اشتراكات تصل إلى 13 ألف إسترليني باليوم.. نادٍ استثماري خطة رونالدو الجديدة

10 صور ترصد استقبال الجماهير لبعثة منتخب مصر الثاني في قطر

الخطيب الأول ورقم ينتظر شريف.. الهدافون التاريخيون للأهلي في بطولات أفريقيا

"بعد تعادل شبيبة القبائل".. جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ياس توروب، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الجيش الملكي المغربي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: بن شرقي، تريزيجيه ومحمد شريف.

ويشارك الأهلي رفقة فريق الجيش الملكي المغربي، في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب كلا من: "يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري.

وكان المارد الأحمر استهل مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

أقرأ أيضًا:

مجموعة الزمالك.. المصري يعزز الصدارة بثلاثية أمام زيسكو

عمر جابر: "مباراة كايزر تشيفز ستكون مختلفة عن ستيلينبوش"