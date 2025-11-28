مباريات الأمس
موعد وقنوات ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري الأبطال

كتب : محمد القرش

10:02 ص 28/11/2025
ساعات تفصلنا عن المواجهة العربية المرتقبة التي تجمع بين الأهلي والجيش الملكي ضمن مواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025/26.

واستهل المارد الأحمر مشواره في البطولة الأقوى داخل القارة السمراء على مستوى الأندية، بفوز كبير على شبيبة القبائل الجزائري برباعية مقابل هدف على ستاد القاهرة الدولي.

وعلى الجانب الآخر، تلقى الجيش الملكي خسارة محبطة أمام نظيره يانج أفريكانز بهدف دون رد، في الجولة الأولى.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2025/26، على ستاد الأمير مولاي الحسن.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق ملكية نقل مواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يُبث اللقاء عبر قناة "بي إن سبورت 1".

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد شريف.

حكام مباراة الأهلي والجيش الملكي

يتولى إدارة اللقاء طاقم تحكيم ليبي بقيادة أحمد عبد الرزاق الشلماني، ويعاونه أحمد محمد منجي كمساعد أول، وباسم سيف الناصر كمساعد ثانٍ، إضافة إلى الحكم الرابع عبد الواحد حريويدة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

