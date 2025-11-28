"نادٍ خاص".. رونالدو يستقر على مشروعه الجديد بعد الاعتزال

أول تعليق من رونالدو بعد تتويج البرتغال بكأس العالم تحت 17 عامًا

بدأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يخطو خطوة جديدة نحو حياة ما بعد كرة القدم، بإطلاق ناديه الخاص "Vega" في قلب مدينة مدريد الإسبانية، والتي قضى فيها قرابة الـ10 سنوات أثناء تواجده في الريال.

وكشف موقع FrenchFootball عن تفاصيل مشروع رونالدو الجديد، وهو نادي خاص للأعضاء يُدعى "Vega"، يقع في 88 شارع لا جاسكا بحي الميل الذهبي الراقي في مدريد، إسبانيا، ويهدف إلى الجمع بين العمل والاسترخاء في أجواء راقية ومنعزلة.

ويتميز النادي عن الأماكن التقليدية بسياسة صارمة تحظر استخدام الهواتف والتصوير، مع التزام كامل بالسرية، ليصبح مساحة خاصة للأعضاء للتواصل والعمل والاجتماعات بعيدًا عن الصخب.

ويأتي المشروع بالتعاون مع رجل الأعمال إينيجو أونييفا وشركة مابل هوسبيتاليتي التابعة لرونالدو، وسيقدم خلال النهار مكاتب خاصة وقاعات اجتماعات ومساحات عمل مشتركة واستوديو بودكاست، بينما يتحول في المساء إلى ملاذ اجتماعي فاخر يضم مطاعم حصرية.

ويضم النادي ثلاث مناطق رئيسية: "كازا فيجا" مطعم صغير عصري، و"مطعم فيجا" لتقديم أطباق شهية، و"توتو" مطعم إيطالي أنيق، مع نموذج عضوية فريد.

فالمستوى الأعلى الفخم يُتاح حصريًا عبر الدعوات مقابل 15,000 يورو لمرة واحدة مدى الحياة، بينما تبدأ الباقات الأخرى الأقل تكلفة من 2,400 يورو سنويًا مع رسم دخول قدره 2,000 يورو.

إقرأ أيضًا..

أول رد من المهدي سليمان بعد تحويله للتحقيق

"للمرة الأولى".. منتخب البرتغال يتوج بكأس العالم للناشئين بالفوز على النمسا