فيديو هدف منتخب تونس في مرمى أوغندا ببطولة كأس الأمم الأفريقية

يواجه منتخب تونس نظيره أوغندا اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولي من كأس الأمم الأفريقية لموسم 2025/26.

وسجل إلياس سخيري نجم منتخب تونس الهدف الأول لفريقه في الدقيقة ال 10 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وحتى الآن منتخب تونس يتقدم على أوغندا بهدف دون رد في الشوط الأول.

ويذكر أن منتخب تونس تضم مجموعته كل من نيجيريا، أوغندا ، تنزانيا