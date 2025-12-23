مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
17:00

السودان

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

الاتحاد السكندري

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

طلائع الجيش

جميع المباريات

إعلان

فيديو هدف منتخب تونس في مرمى أوغندا ببطولة كأس الأمم الأفريقية

كتب : محمد الميموني

10:56 م 23/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مباراة منتخب تونس وأوغندا (1)
  • عرض 4 صورة
    مباراة منتخب تونس وأوغندا (3)
  • عرض 4 صورة
    مباراة منتخب تونس وأوغندا (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواجه منتخب تونس نظيره أوغندا اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولي من كأس الأمم الأفريقية لموسم 2025/26.

وسجل إلياس سخيري نجم منتخب تونس الهدف الأول لفريقه في الدقيقة ال 10 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وحتى الآن منتخب تونس يتقدم على أوغندا بهدف دون رد في الشوط الأول.

ويذكر أن منتخب تونس تضم مجموعته كل من نيجيريا، أوغندا ، تنزانيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب تونس كأس الأمم الأفريقية 2025 منتخب أوغندا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان