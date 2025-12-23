تحرّك عاجل من تركيا بعد تحطّم طائرة المسؤولين الليبيين في أنقرة

أعلن وزير العدل التركي يلماز طنج، أنه تم تعيين 4 مدعين عامين للتحقيق في حادث تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي محمد الحداد والوفد المرافق له أثناء عودتهم من أنقرة إلى ليبيا بعد زيارة رسمية.

وأكد وزير العدل التركي في تصريحات له أن النيابة العامة في أنقرة بدأت على الفور تحقيقا بشأن طائرة تحمل مسؤولين ليبيين تحطمت في منطقة هيمانا بمدينة أنقرة.

وكانت وسائل إعلام تركية قد أفادت بفقدان الاتصال، مساء اليوم، بطائرة رجال أعمال من طراز "فالكون 50" تحمل رقم التسجيل (9H-DFJ)، كانت تقل وفد هيئة الأركان العامة الليبية، وعلى متنها رئيس الأركان الليبي الفريق محمد علي أحمد الحداد، وذلك بعد إقلاعها من مطار أنقرة إيسنبوجا متجهة إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وأضافت أن الطائرة أطلقت نداء استغاثة إلى برج المراقبة أثناء تحليقها قرب منطقة هايمانا، قبل أن تعود أدراجها إلى مطار إيسنبوجا، حيث بدأت خلال ذلك في تفريغ الوقود استعداداً للهبوط الاضطراري.

ومن جانبه نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد و3 مسؤولين عسكريين ومصور صحفي لقوا مصرعهم أثناء عودتهم من أنقرة.