بالفيديو | لحظة انفجار طائرة رئيس أركان الدبيبة في أنقرة



نشر موقع "Gündem 7x24 " التركي، لحظة انفجار طائرة رئيس أركان الحكومة في غرب ليبيا الفريق أول محمد علي الحداد و مرافقيه بعد سقوطها عقب إقلاعها من العاصمة التركية أنقرة.

ومن جانبه، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مصرع رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي إلى جانب الحداد أثناء عودتهم من رحلة رسمية من أنقرة.

