بالفيديو | لحظة انفجار طائرة رئيس أركان الدبيبة في أنقرة

كتب : مصراوي

10:54 م 23/12/2025

الفريق أول محمد علي الحداد

نشر موقع "Gündem 7x24 " التركي، لحظة انفجار طائرة رئيس أركان الحكومة في غرب ليبيا الفريق أول محمد علي الحداد و مرافقيه بعد سقوطها عقب إقلاعها من العاصمة التركية أنقرة.

ومن جانبه، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مصرع رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي إلى جانب الحداد أثناء عودتهم من رحلة رسمية من أنقرة.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في بيان الثلاثاء، إن مستشار رئيس الأركان الليبي محمد العصاوي دياب ورئيس الأركان محمد الحداد لقوا مصرعهما إلى جانب الحداد أثناء عودتهما من رحلة رسمية من أنقرة.


ونعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، رئيس الأركان محمد الحداد ومرافقيه الذين لقوا مصرعهم إثر الحادث أليم أثناء عودتهم من رحلة رسمية من مدينة أنقرة التركية.

يذكر أن "Gündem 7x24 " هي منصة إخبارية تركية تنشط بشكل أساسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي كحساب متخصص في الأخبار العاجلة والمستجدات، وتصف نفسها بأنها بوابة لمتابعة "أجندة تركيا والعالم عبر أخبار ذات جودة".

