تصدر اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي جناح فريق فياريال الإسباني، حديث الوسط الرياضي العالمي في الساعات الماضية، وذلك بعد ارتباط اسمه بعلاقة عاطفية مع الأمريكية تيانا ترامب ممثلة الأفلام الإباحية.

ووفقًا لما نشره موقع كوزي إكسبريس التركي، فإن الدولي الإيفواري يفكر جديًا في خطبة تيانا ترامب، وهو ما اعتُبر تصعيدًا مفاجئًا في العلاقة.

وأكد الموقع التركي أن العلاقة بين الثنائي مستمرة بينهما منذ أكثر من 18 شهرًا، وفقًا لمصادر وصفت العلاقة بأنها مستقرة وملتزمة.

الجماهير لم تتخطي هذه الأنباء بسلاسة،حيث انهالت على اللاعب موجة من الغضب والتعليقات الساخطة رغم عدم صدور تأكيد رسمي من الطرفين بنية الخطوبة.

وكان مقدّم البودكاست الأمريكي مايرون جينز من أبرز المنتقدين، بعدما أعاد نشر الخبر عبر منصة إكس موجهًا تحذيرًا شديد اللهجة من الدخول في علاقات طويلة الأمد مع نساء عملن في صناعة الترفيه للبالغين، واصفًا هذا النوع من الارتباط بأنه طريق مؤكد لتدمير حياة الرجل.