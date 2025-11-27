"يستعرض مهاراته".. لقطة مميزة من زيزو مع ناشئي فريق الجيش الملكي

خطف أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمس، بعد انتهاء المران الجماعي للفريق أمس الأربعاء 26 نوفمبر الجاري، استعدادا لمواجهة الجيش الملكي.

وعقب نهاية المران الجماعي للفريق أمس الأربعاء، حرص زيزو على تقديم بعض المهارات رفقة بعض اللاعبين الشباب بأكاديمية فريق الجيش الملكي المغربي، في لفتة طيبة لاقت استحسان الكثير من الجماهير.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خاض مرانه الجماعي الأول في المغرب أمس الثلاثاء، استعدادا لمواجهة فريق الجيش الملكي بدوري الأبطال.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره الجيش الملكي المغربي غدا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أوروبا

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من: "الجيش الملكي المغربي، يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري".

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، بالفوز على حساب نظيره شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

