دوري أبطال أوروبا

أرسنال

1 1
22:00

بايرن ميونيخ

كأس العرب

لبنان

1 2
18:00

السودان

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

1 0
22:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

موعد مباراة مصر والكويت في كأس العرب والقنوات الناقلة

كتب : محمد الميموني

10:38 م 26/11/2025
  عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    منتخب مصر حسين الشحات وحلمي طولان
  • عرض 6 صورة
    منتخب مصر الثاني (1)
  • عرض 6 صورة
    افشة
  • عرض 6 صورة
    منتخب مصر حسين الشحات وحلمي طولان 1
  • عرض 6 صورة
    ثلاثي المنتخب

يستعد منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، للمشاركة في بطولة كأس العرب بقطر، المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل 2025.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، رفقة كلا من: "الإمارات، الكويت والأردن".

موعد مباراة منتخب مصر الثاني و الكويت

ويستهل منتخب مصر مبارياته في بطولة كأس العرب، بمواجهة نظيره الكويت، يوم 2 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة 4:30 على استاد" لوسيل".

وتقام البطولة العربية في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل 2025 حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

وتنقل مباراة الفراعنة أمام الكويت، في الجولة الأولى ببطولة كأس العرب، عبر قناة "أبو ظبي الرياضية".

منتخب مصر الثاني حلمي طولان بطولة كأس العرب

