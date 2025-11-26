موعد مباراة مصر والكويت في كأس العرب والقنوات الناقلة

25 صورة لمران الأهلي الأول في المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي

يستعد منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، للمشاركة في بطولة كأس العرب بقطر، المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل 2025.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، رفقة كلا من: "الإمارات، الكويت والأردن".

موعد مباراة منتخب مصر الثاني و الكويت

ويستهل منتخب مصر مبارياته في بطولة كأس العرب، بمواجهة نظيره الكويت، يوم 2 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة 4:30 على استاد" لوسيل".

وتقام البطولة العربية في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل 2025 حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

وتنقل مباراة الفراعنة أمام الكويت، في الجولة الأولى ببطولة كأس العرب، عبر قناة "أبو ظبي الرياضية".