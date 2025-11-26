تصنيفات كأس العالم 2026.. هل نشهد مجموعة "الموت" في البطولة؟

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تصنيفات المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، والتي قد تسفر عن مجموعة "الموت".

وجاءت تصنيفات المنتخبات في كأس العالم كالآتي:

التصنيف الأول: الولايات المتحدة، المكسيك، كندا، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا

التصنيف الثاني: كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروغواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، أستراليا

التصنيف الثالث: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراغواي، تونس، ساحل العاج، أوزبكستان، قطر، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا

التصنيف الرابع: الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، تصفيات الملحق الأوروبي أ، تصفيات الملحق الأوروبي ب، تصفيات الملحق الأوروبي ج، تصفيات الملحق الأوروبي د، تصفيات الملحق القاري 1، تصفيات الملحق القاري 2

هل يمكن أن تكون هناك مجموعة الموت؟

مع وضع الفرق المتأهلة إلى الدور الفاصل في التصنيف الرابع، يمكن أن تكون مجموعة الموت المحتملة كالآتي:

الوعاء الأول: الأرجنتين

بعد فوز الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي تاريخي، تصدر حامل لقب كأس العالم تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بعد فوزه في 12 مباراة من أصل 18.

الوعاء الثاني: المغرب

كان منتخب المغرب بطل كأس العالم 2022، بقيادة أشرف حكيمي أفضل لاعب أفريقي، تصدر المجموعة التي ضمّت كرواتيا وبلجيكا وكندا، وفي أدوار خروج المغلوب، هزموا إسبانيا والبرتغال قبل أن يخسروا أمام فرنسا في نصف النهائي.

الوعاء الثالث: النرويج

لم تتأهل النرويج سوى لثلاث نسخ من كأس العالم، لكن مع دخولها نهائياتها الرابعة، تمتلك لاعبين قادرين على إزعاج أي فريق.

ويُعد إيرلينج هالاند المهاجم الأبرز في العالم حاليا، وتصدر قائمة الهدافين في تصفيات اليويفا برصيد 16 هدفًا في ثماني مباريات.

التصنيف الرابع: إيطاليا (في حال تأهلها من تصفيات اليويفا)

قد لا تكون إيطاليا، الفائزة بكأس العالم أربع مرات، في أفضل حالاتها، ولكن ستكون في المستوى الرابع مع منتخبات تشارك لأول مرة في البطولة.