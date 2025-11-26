كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز تشيلسي على برشلونة؟ (كوميك)

قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر بين 1 و18 ديسمبر، تتجه الأنظار نحو أبرز الأسماء المشاركة في البطولة وأغلاها من حيث القيمة السوقية.

ووفقا لمنصة Transfermarkt ننشر قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية التي ستشارك في كأس العرب، والتي شهدت غياب اللاعبينالمصريين.

أصحاب القيمة السوقية الأعلى في كأس العرب

تصدر التونسي إسماعيل الغربي لاعب أوجسبورج الألماني القائمة بقيمة بلغت 7.5 مليون يورو، ليكون أغلى لاعب في البطولة.

وجاء لاعب منتخب الإمارات فابيو ليما في المركز الثاني بقيمة 6.5 مليون يورو.

وفي المركز الثالث حل بولان بيريرا بقيمة 5 ملايين يورو لاعب منتخب الامارات.

أما المركز الرابع يأتي الجناح لوكاس كايو بقيمة 4.5 مليون يورو، والذي يعد من أبرز مصادر الخطورة في المنتخب الإماراتي.

وجاء خامسًا لاعب الوسط نيكولاس خيمينيز بالقيمة نفسها 4.5 مليون يورو الذي يلعب في صفوف الامارات.

