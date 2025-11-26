مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

لبنان

- -
18:00

السودان

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا

أوليمبياكوس

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

05:13 ص 26/11/2025

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء وا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقام اليوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر، العديد من المباريات القوية، في ختام الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا موسم 2025.

ومن أبرز مباريات اليوم، لقاء ريال مدريد أمام نظيره أولمبياكوس، ومباراة ليفربول أمام آيندهوفن.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء

كوبنهاجن ضد كايرات ألماتي - 7:45 مساء - beIN Sports HD 3 

بافوس ضد موناكو - 7:45 مساء - beIN Sports HD 2

آرسنال ضد بايرن ميونخ - 10:00 مساء - beIN Sports HD 2

أتلتيكو مدريد ضد إنتر ميلان - 10:00 مساء - beIN Sports HD 5

آينتراخت فرانكفورت ضد أتالانتا - 10:00 مساء - beIN Sports HD 6

ليفربول ضد آيندهوفن - 10:00 مساء - beIN Sports HD 4

أولمبياكوس ضد ريال مدريد - 10:00 مساء - beIN Sports HD 3

باريس سان جيرمان ضد توتنهام - 10:00 مساء - beIN Sports HD 1

سبورتينج لشبونة ضد كلوب بروج - 10:00 مساء - beIN Sports HD 7

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دوري أبطال أوروبا اليوم ليفربول اليوم مباريات اليوم القنوات الناقلة دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان