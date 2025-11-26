تقام اليوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر، العديد من المباريات القوية، في ختام الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا موسم 2025.

ومن أبرز مباريات اليوم، لقاء ريال مدريد أمام نظيره أولمبياكوس، ومباراة ليفربول أمام آيندهوفن.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء

كوبنهاجن ضد كايرات ألماتي - 7:45 مساء - beIN Sports HD 3

بافوس ضد موناكو - 7:45 مساء - beIN Sports HD 2

آرسنال ضد بايرن ميونخ - 10:00 مساء - beIN Sports HD 2

أتلتيكو مدريد ضد إنتر ميلان - 10:00 مساء - beIN Sports HD 5

آينتراخت فرانكفورت ضد أتالانتا - 10:00 مساء - beIN Sports HD 6

ليفربول ضد آيندهوفن - 10:00 مساء - beIN Sports HD 4

أولمبياكوس ضد ريال مدريد - 10:00 مساء - beIN Sports HD 3

باريس سان جيرمان ضد توتنهام - 10:00 مساء - beIN Sports HD 1

سبورتينج لشبونة ضد كلوب بروج - 10:00 مساء - beIN Sports HD 7