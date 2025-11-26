لحظات تاريخية في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، سيشارك تسعة منتخبات أفريقية مباشرة في نسخة 2026، مستفيدة من زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48، وبينما ضمنت المنتخبات التسعة مقاعدها رسميًا، ما يزال منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية يملك فرصة لانتزاع المقعد العاشر عبر الملحق العالمي.

وجاء هذا الإنجاز بعد عامين من التصفيات الصعبة التي انطلقت في نوفمبر 2023، وتميّزت بمفاجآت كبيرة ونتائج غير متوقعة في القارة السمراء.

الكونغو الديمقراطية.. خطوة واحدة نحو المونديال

أنهى منتخب الكونغو الديمقراطية المجموعة خلف السنغال، لكنه عوّض ذلك في الملحق الأفريقي؛ حيث تخطى الكاميرون 1-0 في نصف النهائي، ثم هزم نيجيريا بركلات الترجيح 4-3 في النهائي بعد التعادل 1-1.

وأصبح "الفهود" على بُعد خطوة من الظهور الثاني في كأس العالم بعد مشاركتهم الأولى عام 1974 تحت اسم زائير.

الرأس الأخضر.. الحلم يتحقق لأول مرة

قدّم منتخب الرأس الأخضر واحدة من أفضل رحلات التصفيات في تاريخه، وحجز بطاقة المشاركة في المونديال للمرة الأولى.

حقق الفريق 7 انتصارات وتعادلين، ولم يخسر سوى أمام الكاميرون 4-1، قبل أن يثأر منها في الإياب بفوز 1-0.

وساهم المهاجم دايلون ليفرامينتو بشكل بارز، بعدما أنهى التصفيات ضمن هدافي المجموعة الرابعة برصيد 4 أهداف.

الكاميرون ونيجيريا خارج المونديال

رغم تاريخ الكاميرون الكبير، فإن الأداء الاستثنائي للرأس الأخضر أطاح بـ"الأسود غير المروّضة".

أما نيجيريا، فدفعت ثمن البداية الضعيفة، ثلاثة تعادلات متتالية، ثم خسارة أمام بنين، وتغييرات متكررة على الجهاز الفني.

ورغم تحسن الأداء لاحقًا، أنهت نيجيريا مجموعتها خلف جنوب أفريقيا، قبل أن تودّع رسميًا بالخسارة أمام الكونغو الديمقراطية في الملحق.

المغرب أول المتأهلين وتونس دون أهداف

أكد منتخب المغرب الذي وصل لنصف نهائي كأس العالم 2022، هيمنته مجددًا بعدما فاز في جميع مبارياته الثماني مسجلًا 22 هدفًا مقابل هدفين فقط.

كما صنعت المنتخبات العربية الأفريقية التاريخ، إذ ستتواجد المغرب والجزائر وتونس معًا في كأس العالم لأول مرة.

أما تونس، فقد كانت الأكثر صلابة دفاعيًا، إذ أنهت مشوارها دون أن تستقبل أي هدف في عشر مباريات كاملة، وهو إنجاز لم يحققه سوى كوت ديفوار بقيادة إيمرس فاي.