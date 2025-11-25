اكتشفوا أنها رجلا.. تجريد الفائزة بـ"أقوى امرأة في العالم" من لقبها

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ياس توروب، عن قائمة الفريق الرسمية، استعدادا للسفر إلى المغرب، لمواجهة الجيش الملكي في دوري الأبطال.

ويحل المارد الأحمر ضيفا على الجيش الملكي المغربي، يوم الجمعة المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الأهلي غياب عدد من اللاعبين، من بينهم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق ونيجيك جراديشار وغيرهم من اللاعبين. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وجاءت قائمة المارد الأحمر للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد شوبير ومحمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، أشرف داري، محمد شكري، كريم فؤاد، محمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، أحمد رضا، مروان عطية، أليو ديانج، محمد مجدى أفشة، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، محمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، محمد شريف وحمزة عبد الكريم.

نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

وكان المارد الأحمر، تمكن من افتتاح مبارياته في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالفوز على حساب نظيره شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

