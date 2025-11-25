مباريات الأمس
هدف تشيلسي في مرمى برشلونة بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

كتب - محمد عبد السلام

10:57 م 25/11/2025

تشيلسي ضد برشلونة

نجح فريق تشيلسي في تسجيل هدف التقدم على برشلونة خلال الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف التقدم لصالح تشيلسي من خطأ دفاعي، بعدما أحرز الفرنسي جيوليس كوندي، لاعب برشلونة، هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء في وجه لاعب برشلونة رونالد أراوخو في الدقيقة 44، بعد حصوله على الإنذار الثاني، بعد تدخله العنيف على لاعب تشيلسي.

وبهذه النتيجة المؤقتة، يرفع تشيلسي رصيده إلى 10 نقاط ليصعد إلى المركز السادس في جدول الترتيب، بينما يتجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر.

