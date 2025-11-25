اكتشفوا أنها رجلا.. تجريد الفائزة بـ"أقوى امرأة في العالم" من لقبها

يفتقد نادي الزمالك للعديد من اللاعبين، خلال مباراة الفريق المقبلة أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، يوم الأحد المقبل الموافق 29 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

ويغيب عن الفارس الأبيض في رحلة جنوب أفريقيا، عدد من اللاعبين والذي وصل عددهم إلى 6 لاعبين، على رأسهم نجم الوسط عبد الله السعيد.

وجاءت غيابات نادي الزمالك في اللقاء كالتالي: "نبيل دونجا، عبد الله السعيد، أحمد ربيع بسبب الإصابة، أحمد حمدي لأسباب فنية، محمد السيد لأسباب انضباطية".

كما غاب صلاح الدين مصدق عن بعثة الفارس الأبيض المتجهة لجنوب أفريقيا، بعد فسخ تعاقده بسبب عدم الحصول على مستحقاته المتأخرة.

ويعاني نبيل دونجا لاعب الفارس الأبيض، من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، فيما يغيب عبدالله السعيد، بسبب الإصابة في العضلة الخلفية ويعاني أحمد ربيع هو الآخر، من الإصابة في العضلة الضامة".

وكان الفارس الأبيض استهل مبارياته، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بالفوز على حساب نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، بهدف دون مقابل.

