"للمرة الأولى".. النمسا تصعد لنهائي كأس العالم للناشئين بعد الفوز على إيطاليا

كتب - يوسف محمد:

07:16 م 24/11/2025
فاز منتخب النمسا على نظيره الإيطالي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الإثنين ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما.

وأحرز ثنائية منتخب النمسا في اللقاء اللاعب، يوهانيس موزيرا، في الدقيقتين (57، 3+90)، ليقود منتخب بلاده للصعود إلى نهائي مونديال الناشئين للمرة الأولى في تاريخه.

وينتظر منتخب النمسا في نهائي بطولة العالم للناشئين تحت 17 عاما بقطر، الفائز من مباراة البرتغال والبرازيل، في مباراة نصف النهائي الأخرى.

وتقام مباراة نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما بقطر، يوم الخميس المقبل الموافق 27 نوفمبر الجاري.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، خلال الفترة من 3 نوفمبر الجاري، حتى يوم 27 من الشهر ذاته.

