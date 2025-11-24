مباريات الأمس
هاتريك عادل بولبينة يقود الدحيل للفوز على الاتحاد بدوري أبطال آسيا للنخبة

كتب : مصطفى الجريتلي

06:47 م 24/11/2025
  عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    عادل بولبينة يحتفل بهدفه لفريق الدحيل بمرمى الاتحاد (2)
  • عرض 5 صورة
    عادل بولبينة يحتفل بهدفه لفريق الدحيل بمرمى الاتحاد (1)
  • عرض 5 صورة
    عادل بولبينة يحتفل بهدفه لفريق الدحيل بمرمى الاتحاد (3)
  • عرض 5 صورة
    كرزيستوف بياتيك يحتفل بهدفه لفريق الدحيل بمرمى الاتحاد

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق الدحيل القطري برباعية مقابل هدفين على ضيفه اتحاد جدة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

أهداف مباراة الدحيل والاتحاد

وتقدم فريق الدحيل برباعية سجلها كلاً من: عادل بولبينة ـ الذي كان هدفًا للزمالك بالانتقالات الصيفية الماضية ـ في الدقائق 5،33 و53 وزميله كرزيستوف بياتيك بالدقيقة 74 قبل أن يسجل كريم بنزيما هدفي الاتحاد بالدقيقتين 76 و83.

ترتيب الدحيل والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة

ورفع فريق الدحيل رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 7 في المركز السادس بجدول ترتيب مجموعته بفارق نقطة عن الاتحاد الذي تراجع للمركز السابع.

الدحيل ضد الاتحاد الاتحاد الدحيل دوري أبطال آسيا للنخبة

