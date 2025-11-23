جيمي فاردي يضع لقب زوجته على قميصه في مباراة روما.. ما القصة؟

حرصت جماهير نادي الزمالك، على تكريم نجم الفريق الراحل محمد صبري، بطريقة خاصة خلال مباراة الفريق أمام زيسكو يونايتد، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي نادي الزمالك حاليا، نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، في إطار منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأظهرت جماهير الفارس الأبيض المتواجدة في المدرجات، مشاعر الحزن بشكل كبير على وفاة أحد أساطير النادي وهو محمد صبري، حيث ارتدت الجماهير قمصان سواء تحمل صورة محمد صبري ورقم 12، الذي كان يرتديه مع الفارس الأبيض.

كما رددت الجماهير المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة، العديد من الهتافات لتحية الراحل وتكريمه، حيث رددت: "الليلة جايين نعيد ذكراه محمد صبري عمرنا ما ننساه، هفضل أقولها والكل ينادي محمد صبري أسطورة النادي".

ورفعت الجماهير المتواجدة في المدرجات لافتة كتب عليها: "ستظل لنا أسطورة خالدة".

ورحل محمد صبري عن عالمنا بعمر 51 عاما، بعد تعرضه لحادث سير مروع يوم 14 نوفمبر الجاري، في التجمع الخامس.

وشهدت مباراة الفارس الأبيض اليوم، الكثير من مظاهر التكريم الخاصة بالراحل، سواء من جماهير الفارس الأبيض، أو من أساطير النادي الذين حرصوا على التواجد لتكريم صبري.

