نجوم كبار خارج المشهد العالمي.. غيابات صادمة عن كأس العالم 2026

مع اقتراب كأس العالم 2026، بدأ المشهد يتضح تدريجيًا، إذ ضمنت 32 دولة بالفعل مقاعدها في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد إتمام مرحلة التصفيات.

وتضمنت العديد من المنتخبات الكبرى المشاركة في المونديال كإنجلترا، إلى جانب كبار المنتخبات العالمية مثل الأرجنتين والبرازيل وفرنسا والبرتغال.

وقد منح النظام الجديد الموسع للبطولة فرصة لعدد من المنتخبات الصغيرة للتأهل، مثل أوزبكستان والرأس الأخضر وباراجواي وغيرها، لكن في المقابل، خيّبت بعض المنتخبات الآمال بعد نتائج مخيبة في التصفيات، ما أدى لغيابها عن الحدث العالمي.

وبالتالي، سيجد عدد من نجوم كرة القدم أنفسهم يشاهدون المونديال من منازلهم بدلًا من التواجد على أرض الملعب.

نجوم كبار خارج مونديال 2026

بنيامين سيسكو - سلوفينيا

أندريه أونانا وبريان مبيومو - الكاميرون

دومينيك سوبوسلاي وميلوس كيركيز - المجر

فيكتور أوسيمين وأليكس إيوبي وأديمولا لوكمان - نيجيريا

بيير إيمريك أوباميانج وماريو لامينا - الجابون

دوسان فلاهوفيتش وألكسندر ميتروفيتش - صربيا