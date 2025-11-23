جيمي فاردي يضع لقب زوجته على قميصه في مباراة روما.. ما القصة؟

كشف تقرير عن صفقة يخطط لها مسؤولو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لتعزيز صفوفهم بها مع نهاية الموسم الجاري 2025/26.

وذكرت صحيفة "كوت أوفسايد" عبر تقرير لها اليوم الأحد، أن مسؤولي مانشستر سيتي يرغبون في التعاقد مع الظهير الأيمن بصفوف نيوكاسل تينو ليفرامينتو الذي خطف أنظار المدير الفني الإسباني للفريق بيب جوارديولا خلال المباراة التي جمعتهما يوم أمس السبت.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل

مانشستر سيتي كان قد خسر بهدفين مقابل هدف على يد مستضيفه نيوكاسل خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

ويمتد عقد اللاعب الإنجليزي صاحب الـ 23 عاماً مع نادي نيوكاسل حتى عام 2028.

إحصائيات تينو ليفرامينتو مع نيوكاسل

تينو ليفرامينتو شارك بقميص نيوكاسل خلال الموسم الجاري بـ 9 مباريات صنع خلالها هدفًا واحدًا خلال 736 دقيقة لعب.

يذكر أن نادي نيوكاسل كان قد تعاقد مع اللاعب قادمًا من نادي ساوثهامبتون بالانتقالات الصيفية لموسم 2023/24.

