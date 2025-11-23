مباريات الأمس
"خسر أمامه أمس".. مانشستر سيتي يضع لاعب نيوكاسل على راداره

كتب : مصطفى الجريتلي

05:08 م 23/11/2025
    تينو ليفرامينتو
كشف تقرير عن صفقة يخطط لها مسؤولو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لتعزيز صفوفهم بها مع نهاية الموسم الجاري 2025/26.

وذكرت صحيفة "كوت أوفسايد" عبر تقرير لها اليوم الأحد، أن مسؤولي مانشستر سيتي يرغبون في التعاقد مع الظهير الأيمن بصفوف نيوكاسل تينو ليفرامينتو الذي خطف أنظار المدير الفني الإسباني للفريق بيب جوارديولا خلال المباراة التي جمعتهما يوم أمس السبت.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل

مانشستر سيتي كان قد خسر بهدفين مقابل هدف على يد مستضيفه نيوكاسل خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

ويمتد عقد اللاعب الإنجليزي صاحب الـ 23 عاماً مع نادي نيوكاسل حتى عام 2028.

إحصائيات تينو ليفرامينتو مع نيوكاسل

تينو ليفرامينتو شارك بقميص نيوكاسل خلال الموسم الجاري بـ 9 مباريات صنع خلالها هدفًا واحدًا خلال 736 دقيقة لعب.

يذكر أن نادي نيوكاسل كان قد تعاقد مع اللاعب قادمًا من نادي ساوثهامبتون بالانتقالات الصيفية لموسم 2023/24.

اقرأ أيضًا:

فانتازي.. انخفاض سعر 8 لاعبين خلال الجولة الثانية عشر

مدرب الجيش الملكي المغربي متحدثًا عن مواجهة الأهلي: "ستكون أفضل رد"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تينو ليفرامينتو نيوكاسل مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي

