تلقى إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحية خاصة من جماهير الفريق عقب نهاية مباراة المارد الأحمر أمام شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا.

واحتفت الجماهير الحمراء بعودة نجم الفريق للمشاركة في المباريات، بعد غياب استمر أكثر من شهرين، بسبب إصابته بفيروس A.

وعقب نهاية المباراة توجه عاشور إلى جماهير الأهلي، المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة لدعم الفريق، تبادل معهم التحية، بعدما حرصوا على الهتاف له بشدة.

وهتفت الجماهير الحمراء المتواجدة في المدرجات: "الولا ولا أهو، إمام عاشور أهو"، احتفاءً بعودته للمباريات بعد غياب طويل.

وكانت آخر مباراة شارك فيها إمام عاشور رفقة المارد الأحمر قبل الإصابة، هى مباراة إنبي بالدوري المصري، يوم 14 سبتمبر الماضي، أي أن اللاعب عاد للمشاركة في المباريات بعد غياب 69 يوما.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بدوري الأبطال

وفي سياق متصل، يستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره الجيش الملكي المغربي، يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري الأبطال.

والجدير بالذكر أن قرعة دوري الأبطال، كانت قد أسفرت عن تواجد الأحمر في المجموعة الثانية، رفقة كلا من: "يانج أفريكانز التنزاني، الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري".

