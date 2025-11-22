عودة بوجبا.. هل يستعيد نجم فرنسا تألقه مع موناكو بعد غياب عامين؟

دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة النادي الأهلي أمام نظيره شبيبة القبائل الجزائري، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام نظيره شبيبة القبائل الجزائري اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وكان المدير الفني للمارد الأحمر ياس توروب أعلن منذ قليل، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة شباب بلوزداد، في الجولة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وظهر إمام عاشور على مقاعد بدلاء المارد الأحمر في مباراة اليوم، للمرة الأولى بعد التخلص من الإصابة، التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وجاءت دكة بدلاء المارد الأحمر كالتالي: "مصطفى شوبير، عمر كمال عبد الواحد، أحمد بيكهام، محمد علي بن رمضان، محمد مجدى أفشة، إمام عاشور، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر وحمزة عبد الكريم".

ويتواجد الأهلي، في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من: "شبيبة القبائل الجزائري، يانج أفريكانز التنزاني والجيش الملكي المغربي".

