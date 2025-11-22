مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

شبيبة القبــــائل

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

ريفرز يونايتد

الدوري المصري

فاركو

0 0
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

0 1
17:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
19:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

"عاشور وبن رمضان".. مقاعد بدلاء الأهلي في مواجهة شبيبة القبائل الجزائري

كتب - يوسف محمد:

05:50 م 22/11/2025
دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة النادي الأهلي أمام نظيره شبيبة القبائل الجزائري، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام نظيره شبيبة القبائل الجزائري اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وكان المدير الفني للمارد الأحمر ياس توروب أعلن منذ قليل، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة شباب بلوزداد، في الجولة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وظهر إمام عاشور على مقاعد بدلاء المارد الأحمر في مباراة اليوم، للمرة الأولى بعد التخلص من الإصابة، التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وجاءت دكة بدلاء المارد الأحمر كالتالي: "مصطفى شوبير، عمر كمال عبد الواحد، أحمد بيكهام، محمد علي بن رمضان، محمد مجدى أفشة، إمام عاشور، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر وحمزة عبد الكريم".

ويتواجد الأهلي، في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من: "شبيبة القبائل الجزائري، يانج أفريكانز التنزاني والجيش الملكي المغربي".

أقرأ أيضًا:

"ثلاثي هجومي". تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري الأبطال

محمد صلاح أساسيًا بتشكيل ليفربول أمام نوتنجهام

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وشبيبة القبائل دوري أبطال أفريقيا مباراة الأهلي إمام عاشور محمد علي بن رمضان

