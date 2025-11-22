مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

شبيبة القبــــائل

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

ريفرز يونايتد

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 2
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
19:30

مانشستر سيتي

تحذير ومحاضرتان.. ماذا حدث في المران الأخير للأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل؟

كتب : محمد القرش

10:02 ص 22/11/2025

لاعبي الأهلي في المران

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس الجمعة على ملعب مختار التتش، قبل دخوله معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري، المقرر انطلاقها في السادسة من مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وحرص ياس توروب خلال اليومين الماضيين على عقد محاضرتين مع لاعبيه، تخللهما عرض لقطات فيديو وتحليل لأسلوب لعب فريق شبيبة القبائل، خصوصًا في مبارياته خارج ملعبه.

وبحسب ما علمه موقع "مصراوي"، فقد حذر توروب لاعبيه من سرعة تحولات الفريق الجزائري واعتماده على الهجمات المرتدة.

كما درّب المدير الفني لاعبيه على خطة مواجهة شبيبة القبائل في مران مغلق أُقيم مساء الخميس، وشهد انتظام اللاعبين الدوليين والمحترفين، إضافة إلى عودة المتعافين من الإصابة.

ويميل توروب إلى البدء بتشكيل يضم:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه كل من محمد هاني، وياسر إبراهيم، وياسين مرعي، وأحمد نبيل "كوكا"، ومروان عطية، وأليو ديانج، ومحمد علي بن رمضان، وأشرف بن شرقي، وأحمد زيزو، وطاهر محمد طاهر.

الأهلي أخبار الأهلي دوري أبطال أفريقيا ياس توروب الشناوي

