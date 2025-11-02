خسر فريق إنتر ميامي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته صباح اليوم الأحد بنظيره ناشفيل ضمن منافسات الجور الفاصل من الدوري الأمريكي.

وتقدم فريق ناشفيل من ركلة جزاء سددها لاعبه سام سوريدج بالدقيقة 9 قبل أن يعزز زميله جوش باور التقدم بهدف ثان بالدقيقة 45.

وقلص ميسي النتيجة بهدف لصالح إنتر ميامي في الدقيقة 90 ولكنه لم يكن كافيًا.

وكانت المباراة الأولى التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز إنتر ميامي بثلاثية مقابل هدف سجل خلالها ميسي هدفين قبل الخسارة في المباراة الثانية ليلجأ الفريقان لمباراة فاصلة ستقام عند الحادية عشر مساء يوم السبت المقبل.

يذكر أن الدور الفاصل من الدوري الأمريكي يُقام بنظام الإقصاء إذ يخوض كل فريق ضد الأخر ثلاث مباريات (best of 3) ويتأهل للدور التالي من يفوز بمباراتين.



