صلاح يساعد ليفربول في تجنب تكرار رقم سلبي عمره 72 عاما
كتب : محمد القرش
فاز فريق ليفربول على نظيره أستون فيلا بهدفين دون رد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل صلاح هدف الافتتاح في الدقيقة 45+1 مستغلا التمريرة الخاطئة لإيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا.
وتجنب فريق ليفربول الذي خسر ست مرات خلال آخر 7 سبع مباريات، الخسارة خمس مباريات متتالية في الدوري لأول مرة منذ عام 1953.
ورفع الريدز رصيده إلى 18 نقطة محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 7 نقاط عن المتصدر أرسنال.
ومن المقرر أن يلاقي ليفربول نظيره ريال مدريد في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، قبل أن يلاقي مانشستر سيتي في الدوري الممتاز.
