صلاح يساعد ليفربول في تجنب تكرار رقم سلبي عمره 72 عاما

كتب : محمد القرش

06:24 ص 02/11/2025
فاز فريق ليفربول على نظيره أستون فيلا بهدفين دون رد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدف الافتتاح في الدقيقة 45+1 مستغلا التمريرة الخاطئة لإيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا.

وتجنب فريق ليفربول الذي خسر ست مرات خلال آخر 7 سبع مباريات، الخسارة خمس مباريات متتالية في الدوري لأول مرة منذ عام 1953.

ورفع الريدز رصيده إلى 18 نقطة محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 7 نقاط عن المتصدر أرسنال.

ومن المقرر أن يلاقي ليفربول نظيره ريال مدريد في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، قبل أن يلاقي مانشستر سيتي في الدوري الممتاز.

