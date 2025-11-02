صلاح يساعد ليفربول في تجنب تكرار رقم سلبي عمره 72 عاما

الأكثر في التاريخ.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا مع ليفربول بالدوري الإنجليزي

فاز فريق ليفربول على نظيره أستون فيلا بهدفين دون رد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدف الافتتاح في الدقيقة 45+1 مستغلا التمريرة الخاطئة لإيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا.

وتجنب فريق ليفربول الذي خسر ست مرات خلال آخر 7 سبع مباريات، الخسارة خمس مباريات متتالية في الدوري لأول مرة منذ عام 1953.

ورفع الريدز رصيده إلى 18 نقطة محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 7 نقاط عن المتصدر أرسنال.

ومن المقرر أن يلاقي ليفربول نظيره ريال مدريد في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، قبل أن يلاقي مانشستر سيتي في الدوري الممتاز.

