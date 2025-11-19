مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

متفوقًا على وليد الركراكي.. بيدرو بوبيستا يحصد جائزة أفضل مدرب بأفريقيا

كتب : محمد عبد الهادي

09:23 م 19/11/2025

بيدرو بوبيستا مدرب كاب فيردي

حصد المدرب بيدرو بوبيستا جائزة أفضل مدرب داخل إفريقيا، في الحفل المقام مساء اليوم الأربعاء، بمدينة الرباط بالمغرب للأفضل بالقارة السمراء عام 2025.

وخطف بيدرو بوبيستا المدير الفني لمنتخب الرأس الأخضر جائزة أفضل مدرب في افريقيا 2025 بعد قيادته لمنتخب بلاده للصعود لكأس العالم 2026.

وتوج بيدرو بوبيستا بالجائزة بعد تفوقه علي الثنائي الأخر المرشح معه وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، ومحمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب للشباب،

وتستضيف العاصمة المغربية الرباط اليوم الأربعاء، حفل توزيع الجوائز، الذي انطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط متابعة كبيرة من قبل كافة الجماهير حول العالم وليس الأفريقية فقط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إعلان

إعلان

