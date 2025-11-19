حصد المدرب بيدرو بوبيستا جائزة أفضل مدرب داخل إفريقيا، في الحفل المقام مساء اليوم الأربعاء، بمدينة الرباط بالمغرب للأفضل بالقارة السمراء عام 2025.

وخطف بيدرو بوبيستا المدير الفني لمنتخب الرأس الأخضر جائزة أفضل مدرب في افريقيا 2025 بعد قيادته لمنتخب بلاده للصعود لكأس العالم 2026.

وتوج بيدرو بوبيستا بالجائزة بعد تفوقه علي الثنائي الأخر المرشح معه وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، ومحمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب للشباب،

وتستضيف العاصمة المغربية الرباط اليوم الأربعاء، حفل توزيع الجوائز، الذي انطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط متابعة كبيرة من قبل كافة الجماهير حول العالم وليس الأفريقية فقط.

