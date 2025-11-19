مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

ياسين بونو يتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا لعام 2025

كتب - يوسف محمد:

09:15 م 19/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ياسين بونو (1)
  • عرض 4 صورة
    بونو رفقة الحضري وكاميني (1)
  • عرض 4 صورة
    بونو (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توج الحارس المغربي ياسين بونو لاعب فريق الهلال السعودي، بجائزة أفضل حارس في أفريقيا لعام 2025، خلال الحفل المقام في مدينة الرباط المغربية.

وقدم جائزة أفضل حارس في أفريقيا لياسين بونو، إثنين من أفضل الحراس في تاريخ القارة الأفريقية وهما الثنائي، عصام الحضري وكارلوس كاميني.

وتفوق بونو على الثنائي، منير المحمدي حارس مرمى فريق نهضة بركان المغربي، بالإضافة إلى فريق الحارس الجنوب أفريقي رونين ويليامز حارس صن داونز الجنوب أفريقي.

وظهر بونو بمستوى كبير رفقة فريق الهلال السعودي، خلال الموسم الماضي، ساهم خلاله في قيادة الفريق لتقديم بطولة مميزة في كأس العالم 2025 بأمريكا، الذي وصل خلاله الفريق السعودي لدور الثمانية.

وشارك بونو خلال الموسم الحالي رفقة فريق الهلال السعودي، في 19 مباراة بمختلف البطولات، تلقت شباكه خلالهم 19 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات.

أقرأ أيضًا:

"خلال 10 أيام".. خالد جلال يكشف تفاصيل إقامة مباراة خيرية لصالح أسرة محمد صبري

"لم أكن مستعدا".. ريبيرو يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياسين بونو أفضل حارس في أفريقيا عصام الحضري جوائز الاتحاد الأفريقي الأفضل في أفريقيا 2025

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة