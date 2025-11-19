ياسين بونو يتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا لعام 2025

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

توج الحارس المغربي ياسين بونو لاعب فريق الهلال السعودي، بجائزة أفضل حارس في أفريقيا لعام 2025، خلال الحفل المقام في مدينة الرباط المغربية.

وقدم جائزة أفضل حارس في أفريقيا لياسين بونو، إثنين من أفضل الحراس في تاريخ القارة الأفريقية وهما الثنائي، عصام الحضري وكارلوس كاميني.

وتفوق بونو على الثنائي، منير المحمدي حارس مرمى فريق نهضة بركان المغربي، بالإضافة إلى فريق الحارس الجنوب أفريقي رونين ويليامز حارس صن داونز الجنوب أفريقي.

وظهر بونو بمستوى كبير رفقة فريق الهلال السعودي، خلال الموسم الماضي، ساهم خلاله في قيادة الفريق لتقديم بطولة مميزة في كأس العالم 2025 بأمريكا، الذي وصل خلاله الفريق السعودي لدور الثمانية.

وشارك بونو خلال الموسم الحالي رفقة فريق الهلال السعودي، في 19 مباراة بمختلف البطولات، تلقت شباكه خلالهم 19 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات.

