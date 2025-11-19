مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

"فخور به".. ناصر الخليفي يتحدث عن ترشيح أشرف حكيمي للأفضل في أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

08:37 م 19/11/2025

ناصر الخليفي

أكد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، أن المغربي أشرف حكيمي لاعب فريقه، يعد أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم من وجهة نظره.

ويتواجد ناصر الخليفي، في حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2025، المقامة حاليا في العاصمة المغربية الرباط.

وقال الخليفي، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي: "من وجهة نظري أشرف حكيمي يعد أحد أفضل اللاعبين في العالم، وهو الأفضل في أفريقيا خلال العام الحالي".

وأضاف: "فخور بما قدمه أشرف حكيمي في الفترة الماضية، سواء مع باريس أو مع المنتخب المغربي".

وينافس أشرف حكيمي الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، فيكتور أوسيمين لاعب جالاطا سراي التركي، إلا أن حكيمي يعد الأقرب لحصد جائزة الأفضل في القارة السمراء هذا العام.

وكان حكيمي قدم مستويات مميزة رفقة فريق باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، بعدما نجح في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا رفقة فريقه، بالإضافة إلى لقب الدوري الفرنسي.

ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي المغربي أشرف حكيمي ترشيح أشرف حكيمي للأفضل في أفريقيا

