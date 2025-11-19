بالتزامن مع حفل جوائز كاف.. صلاح ينشر هذه الصورة ويعلق

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

نشر الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، صورته رفقة ابنته الكبرى "مكة"، عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام"، بالتزامن مع حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2025.

وارفق محمد صلاح، صورته مع ابنته مكة، برمز تعبيري "وجه بعيون قلب"، وظهر الثنائي في منزلهما.

وربطت بعض الجماهير بين منشور محمد صلاح وحفل جوائز الكاف، إذ علل البعض الأمر بتجاهله للجائزة.

وينافس محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025، رفقة الثنائي أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب وباريس سان جيرمان، وفيكتور أوسيمين لاعب نيجيريا وجلطة سراي.

