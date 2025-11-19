مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

بالتزامن مع حفل جوائز كاف.. صلاح ينشر هذه الصورة ويعلق

كتب : هند عواد

04:19 م 19/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (10)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (11)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (12)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (1)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (6)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (7)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (5)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، صورته رفقة ابنته الكبرى "مكة"، عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام"، بالتزامن مع حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2025.

وارفق محمد صلاح، صورته مع ابنته مكة، برمز تعبيري "وجه بعيون قلب"، وظهر الثنائي في منزلهما.

محمد صلاح مع ابنته مكة

وربطت بعض الجماهير بين منشور محمد صلاح وحفل جوائز الكاف، إذ علل البعض الأمر بتجاهله للجائزة.

وينافس محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025، رفقة الثنائي أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب وباريس سان جيرمان، وفيكتور أوسيمين لاعب نيجيريا وجلطة سراي.

اقرأ أيضًا:
قبل حفل جوائز الأفضل.. ماذا قدم محمد صلاح بالموسم الماضي؟

خارج المستطيل الأخضر.. أسرار وخيانات صادمة لأشهر نجوم كرة القدم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جوائز الكاف محمد صلاح ليفربول حفل جوائز الأفضل في أفريقيا

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة