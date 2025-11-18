زامل الشحات ومصري الأصل.. من هو يحيى نادر لاعب منتخب الإمارات؟

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

فشل منتخب الإمارات في التأهل إلى الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم 2026، بعد الهزيمة من العراق، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في إياب الملحق الآسيوي.

وشهدت تشكيلة منتخب الإمارات، ظهور يحيى نادر لاعب العين، مصري الأصل و إماراتي الجنسية، والذي ارتدى قميص منتخب الإمارات لأول مرة، في نوفمبر 2021، عندما جلس على مقاعد البدلاء في مباراة كوريا الجنوبية.

أصغر لاعب يشارك في كأس العالم

زامل يحيى نادر، حسين الشحات في العين الإماراتي، عام 2018، وكان الأول أصغر لاعب في قائمة الفريق بكأس العالم 2018، بعمر 20 عاما و3 أشهر.

مشجع للأهلي

كشف نادر الشريف، والد يحيى نادر، انتماء نجله للنادي الأهلي، قبل المباراة التي جمعت الأخير بالعين الإماراتي، في كأس الإنتركونتيننتال، وقال في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "شرف لي ولابني اللعب في ستاد القاهرة وأمام عدد كبير من الجماهير، نحن نشجع الأهلي، وسيكون هذا حافزًا له ولزملائه لإثبات أنفسهم وسأشجع في هذه المباراة إبني وأتمنى أن تخرج المباراة بصورة رائعة".

وأضاف: "ستكون هذه أول مباراة لمعظم لاعبي العين على ستاد القاهرة باستثناء خالد عيسى وبندر الأحبابي، اللذين خاضا عليه من قبل نهائي السوبر الإماراتي أمام الوحدة".

من هو نادر يحيى؟

ولد نادر يحيى، في الإمارات العربية المتحدة، لأبوين مصريين، وبدأ مسيرته ضمن صفوف العين، وتدرج في الفئات العمرية، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2018.

وحصد نادر يحيى، 3 ألقاب مع العين الإماراتي، دوري أبطال آسيا، الدوري الإماراتي، كأس الإمارات.

