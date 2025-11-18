مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

زامل الشحات ومصري الأصل.. من هو يحيى نادر لاعب منتخب الإمارات؟

كتبت-هند عواد:

09:47 م 18/11/2025
فشل منتخب الإمارات في التأهل إلى الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم 2026، بعد الهزيمة من العراق، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في إياب الملحق الآسيوي.

وشهدت تشكيلة منتخب الإمارات، ظهور يحيى نادر لاعب العين، مصري الأصل و إماراتي الجنسية، والذي ارتدى قميص منتخب الإمارات لأول مرة، في نوفمبر 2021، عندما جلس على مقاعد البدلاء في مباراة كوريا الجنوبية.

أصغر لاعب يشارك في كأس العالم

زامل يحيى نادر، حسين الشحات في العين الإماراتي، عام 2018، وكان الأول أصغر لاعب في قائمة الفريق بكأس العالم 2018، بعمر 20 عاما و3 أشهر.

مشجع للأهلي

كشف نادر الشريف، والد يحيى نادر، انتماء نجله للنادي الأهلي، قبل المباراة التي جمعت الأخير بالعين الإماراتي، في كأس الإنتركونتيننتال، وقال في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "شرف لي ولابني اللعب في ستاد القاهرة وأمام عدد كبير من الجماهير، نحن نشجع الأهلي، وسيكون هذا حافزًا له ولزملائه لإثبات أنفسهم وسأشجع في هذه المباراة إبني وأتمنى أن تخرج المباراة بصورة رائعة".

وأضاف: "ستكون هذه أول مباراة لمعظم لاعبي العين على ستاد القاهرة باستثناء خالد عيسى وبندر الأحبابي، اللذين خاضا عليه من قبل نهائي السوبر الإماراتي أمام الوحدة".

من هو نادر يحيى؟

ولد نادر يحيى، في الإمارات العربية المتحدة، لأبوين مصريين، وبدأ مسيرته ضمن صفوف العين، وتدرج في الفئات العمرية، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2018.

وحصد نادر يحيى، 3 ألقاب مع العين الإماراتي، دوري أبطال آسيا، الدوري الإماراتي، كأس الإمارات.

