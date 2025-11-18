مباريات الأمس
للمرة الثانية على التوالي.. الجيش الملكي المغربي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات

كتبت-هند عواد:

06:42 م 18/11/2025
    خديجة الرميشي حارسة مرمى الجيش الملكي المغربي
    حنان آيت الحاج لاعبة الجيش الملكي المغربي

تأهل الفريق الأول لكرة القدم النسائية، بنادي الجيش الملكي المغربي، إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات، البطولة المقامة في مصر.

وفاز الجيش الملكي المغربي على تي بي مازيمبي، بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يتأهل فيها الجيش الملكي المغربي، إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات، بعد النسخة السابقة التي خسرها لصالح مازيمبي، الذي فاز في النهائي بهدف نظيف.

