مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
21:45

الدنمارك

تصفيات كأس العالم-أوروبا

السويد

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلجيكا

- -
21:45

ليشتنشتاين

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
18:00

الإمارات

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
21:00

أوغندا

مباريات ودية - منتخبات

تونس

- -
21:30

البرازيل

جميع المباريات

إعلان

بعد ظهورها في مباراة مصر.. أبرز المعلومات عن الحكمة الإماراتية روضة المنصوري

كتب - يوسف محمد:

04:00 ص 18/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حكمة مباراة مصر وكاب فيردي (2) (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    حكمة مباراة مصر وكاب فيردي (3) (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    روضة المنصوري (2) (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    حكمة مباراة مصر وكاب فيردي (1) (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    روضة المنصوري (1) (1) (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    الإماراتية روضة المنصوري (1) (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    روضة المنصوري (3) (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    الإماراتية روضة المنصوري (2) (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    روضة المنصوري (1) (1) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصدرت الحكمة الإماراتية روضة المنصوري، المشهد بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بعد إدارتها مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي أمس الإثنين، في بطولة العين الودية الدولية.

وخطفت روضة الأنظار بشكل كبير في اللقاء، خاصة بعد إلغائها هدفا لصالح المنتخب الوطني، أحرزه أسامة فيصل مهاجم الفراعنة، عند الدقيقة 65 من عمر المباراة، بداعي وجود خطأ على مهاجم الفراعنة.

وتختتم بطولة العين الودية الدولية اليوم الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر الجاري، بمباراة تجمع بين منتخبي أوزباكستان وإيران في المباراة النهائية، المقرر إقامتها على ملعب "هزاع بن زايد".

نتيجة مباراة مصر وكاب فيردي

وكان المنتخب المصري، حقق الفوز أمس على حساب نظيره منتخب كاب فيردي، بنتيجة 2-0، بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما لتحديد صاحب المركز الثالث في البطولة.

وشهدت مباراة الفراعنة أمس أمام كاب فيردي، تألق حارس مرمى المنتخب الوطني مصطفى شوبير، الذي دخل بدلا من الحارس الأساسي محمد الشناوي، حيث تمكن شوبير من التصدي ل 3 ركلات ترجيح.

أبرز المعلومات عن الحكمة روضة المنصوري

وتتمتع المنصوري بمسيرة رياضية مميزة ليس في كرة القدم فقط، حيث أنها سبق لها لعب كرة القدم من قبل، ضمن صفوف فريق جامعة زايد بالإمارات، قبل الاتجاه إلى مجال التدريب.

ونجحت روضة المنصوري في عامي 2013 و2017 في التتويج بجائزة أفضل لاعبة إماراتية.

ولم تكتفي المنصوري بممارسة كرة القدم فقط، بل أنها اتجهت للعبة كرة اليد أيضا على المستوى الاحترافي، حيث أنها شاركت رفقة منتخب السيدات الإماراتي لكرة اليد في أكثر من مناسبة.

وبدأت المنصوري مشوارها التحكيمي في عام 2021، من خلال تولي إدارة بعض مباريات في دوريات الهواة والناشئين، كما أنها أدارت مباراة الكويت والبحرين في دورة الألعاب الخليجية للشباب.

وجاءت النقلة الكبيرة في مسيرة روضة المنصوري، خلال الموسم الماضي، بعدما أسند إليها إدارة إحدى مباريات دوري المحترفين الإماراتي، لتصبح أول سيدة تقود مباراة في دوري المحترفين الإماراتي.

أقرأ أيضًا:

"كان سابه".. تعليق مثير للجدل من خالد الغندور يتعلق بأحمد الشناوي

فيديو وصور لملخص مباراة مصر وكاب فيردي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

روضة المنصوري الحكمة الإماراتية روضة المنصوري مصر وكاب فيردي مباراة مصر الإماراتية روضة المنصوري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مجدي الجلاد: "الموالاة" للسلطة التنفيذية قتلت البرلمان قبل أن يُولد
مجدي الجلاد: "الهندسة السياسية" أفقدت الانتخابات مضمونها الحقيقي في التعبير عن إرادة الناخبين
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو