تصدرت الحكمة الإماراتية روضة المنصوري، المشهد بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بعد إدارتها مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي أمس الإثنين، في بطولة العين الودية الدولية.

وخطفت روضة الأنظار بشكل كبير في اللقاء، خاصة بعد إلغائها هدفا لصالح المنتخب الوطني، أحرزه أسامة فيصل مهاجم الفراعنة، عند الدقيقة 65 من عمر المباراة، بداعي وجود خطأ على مهاجم الفراعنة.

وتختتم بطولة العين الودية الدولية اليوم الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر الجاري، بمباراة تجمع بين منتخبي أوزباكستان وإيران في المباراة النهائية، المقرر إقامتها على ملعب "هزاع بن زايد".

نتيجة مباراة مصر وكاب فيردي

وكان المنتخب المصري، حقق الفوز أمس على حساب نظيره منتخب كاب فيردي، بنتيجة 2-0، بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما لتحديد صاحب المركز الثالث في البطولة.

وشهدت مباراة الفراعنة أمس أمام كاب فيردي، تألق حارس مرمى المنتخب الوطني مصطفى شوبير، الذي دخل بدلا من الحارس الأساسي محمد الشناوي، حيث تمكن شوبير من التصدي ل 3 ركلات ترجيح.

أبرز المعلومات عن الحكمة روضة المنصوري

وتتمتع المنصوري بمسيرة رياضية مميزة ليس في كرة القدم فقط، حيث أنها سبق لها لعب كرة القدم من قبل، ضمن صفوف فريق جامعة زايد بالإمارات، قبل الاتجاه إلى مجال التدريب.

ونجحت روضة المنصوري في عامي 2013 و2017 في التتويج بجائزة أفضل لاعبة إماراتية.

ولم تكتفي المنصوري بممارسة كرة القدم فقط، بل أنها اتجهت للعبة كرة اليد أيضا على المستوى الاحترافي، حيث أنها شاركت رفقة منتخب السيدات الإماراتي لكرة اليد في أكثر من مناسبة.

وبدأت المنصوري مشوارها التحكيمي في عام 2021، من خلال تولي إدارة بعض مباريات في دوريات الهواة والناشئين، كما أنها أدارت مباراة الكويت والبحرين في دورة الألعاب الخليجية للشباب.

وجاءت النقلة الكبيرة في مسيرة روضة المنصوري، خلال الموسم الماضي، بعدما أسند إليها إدارة إحدى مباريات دوري المحترفين الإماراتي، لتصبح أول سيدة تقود مباراة في دوري المحترفين الإماراتي.

