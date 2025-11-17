"بعد أكثر من عام في الغيبوبة".. حقيقة وفاة فهد المولد نجم الكرة السعودية

تمكن المنتخب البرتغالي من الصعود إلى النسخة المقبلة لبطولة كأس العالم، بعد الفوز على منتخب أرمينيا أمس الأحد، بنتيجة تسعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وبفوز المنتخب البرتغالي أمس على حساب منتخب أرمينيا، يكون رفع رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 13 في صدارة ترتيب مجموعته، ليصعد أرمينيا للمونديال، يليه منتخب أيرلندا برصيد 10 نقاط.

وغاب كريستيانو عن مباراة منتخب بلاده أمام أرمينيا أمس الأحد، بسبب تنفيذه لقرار العقوبة الموقعة عليه بالإيقاف، بعد حصوله على بطاقة حمراء في المباراة الماضية أمام أيرلندا.

وحال شارك رونالدو مع منتخب بلاده في النسخة المقبلة بالمونديال، ستصبح هذه المشاركة السادسة له في هذا العرس العالمي، حيث شارك في 5 نسخ سابقة بالبطولة.

وظهر رونالدو في بطولة كأس العالم، في 5 نسخ من قبل أعوام: "2006، 2010، 2014، 2018 و2022" وستكون النسخة المقبلة السادسة في مشاركاته بالبطولة.

وكان النجم البرتغالي أعلن في وقت سابق، أن النسخة الحالية من كأس العالم، سيتكون المشاركة الأخيرة له في البطولة رفقة منتخب بلاده، مما يجعلها نسخة استثنائية بالنسبة له، خاصة وأنها تعد البطولة الوحيدة التي لم يتمكن رونالدو من تحقيقها.

