هدف منتخب الجزائر في مرمي بوركينا فاسو بكأس أمم أفريقيا (فيديو)
كتب : محمد الميموني
حقق منتخب الجزائر الفوز على نظيره بوركينا فاسو اليوم الأحد، بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية.
وسجل هدف منتخب الجزائر اللاعب رياض محرز في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول من المباراة، من علامة الجزاء.
ورفع منتخب الجزائر رصيده من النقاط ، إلى النقطة رقم 6 في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية.
رياض محرز المجنون لايتوقف عن التسجيل!!!!!
هدف الجزائر الاول على بوركينا فاسو!!🇩🇿
😱😱😱😱😱😱💚💚💚💚💚💚💚💚 pic.twitter.com/WiwOAqY4Pz