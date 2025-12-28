هدف منتخب الجزائر في مرمي بوركينا فاسو بكأس أمم أفريقيا (فيديو)

بحضور جورجينا.. رونالدو يكشف مفاجآت عن مستقبله في حفل جوائز جلوب سوكر

حقق منتخب الجزائر الفوز على نظيره بوركينا فاسو اليوم الأحد، بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية.

وسجل هدف منتخب الجزائر اللاعب رياض محرز في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول من المباراة، من علامة الجزاء.

ورفع منتخب الجزائر رصيده من النقاط ، إلى النقطة رقم 6 في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية.