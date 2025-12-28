مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

جزر القمر

- -
21:00

مالي

كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

هدف منتخب الجزائر في مرمي بوركينا فاسو بكأس أمم أفريقيا (فيديو)

كتب : محمد الميموني

11:23 م 28/12/2025 تعديل في 11:34 م
    الجزائر وبوركينا فاسو
    الجزائر وبوركينا فاسو
    الجزائر وبوركينا فاسو

حقق منتخب الجزائر الفوز على نظيره بوركينا فاسو اليوم الأحد، بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية.

وسجل هدف منتخب الجزائر اللاعب رياض محرز في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول من المباراة، من علامة الجزاء.

ورفع منتخب الجزائر رصيده من النقاط ، إلى النقطة رقم 6 في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس الأمم الإفريقية رياض محرز الجزائر بوركينا فاسو

