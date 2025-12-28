مباريات الأمس
منتخب السودان يحقق الفوز على غينيا الاستوائية بهدف في كأس الأمم الأفريقية

كتب : محمد الميموني

09:55 م 28/12/2025
حقق منتخب السودان الفوز على حساب نظيره منتخب غينيا الاستوائية اليوم الأحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وسجل هدف منتخب السودان الوحيد في اللقاء اللاعب، ساول كوكو في الدقيقة ال74 من عمر المباراة.

ويذكر أن منتخب السودان يحتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا، برصيد 3 نقاط، جمعهم من مباراتين.

منتخب غينيا الاستوائية منتخب السودان كأس الأمم الأفريقية 2025 مباراة السودان وغينيا الاستوائية

