البرتغال تحقق فوزا كبيرا على أرمينيا في تصفيات كأس العالم وتضمن التأهل للمونديال

كتب - يوسف محمد:

06:23 م 16/11/2025
ضمن منتخب البرتغال التأهل إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، بعد الفوز على حساب نظيره منتخب أرمينيا اليوم، بنتيجة تسعة أهداف مقابل هدف واحد، في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وسجل أهداف المنتخب البرتغالي اليوم في اللقاء كلا من، برونو فيرنانديز ثلاثة أهداف "هاتريك"، جواو نيفيز ثلاثة أهداف "هاتريك"، هدف لكلا من ريناتو فيجا، جونسالو راموس وفرانسيسكو كونسيساو.

وأحرز هدف منتخب أرمينيا الوحيد في اللقاء اللاعب إدوارد سبيرتسيان في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الفوز رفع منتخب البرتغال رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 13، في صدارة ترتيب المجموعة السادسة بالتصفيات وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني منتخب أيرلندا.

ويذكر أن مباراة منتخب البرتغال أمام أرمينيا اليوم، شهدت غياب قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب تنفيذه عقوبة الإيقاف عقب طرده في اللقاء الماضي.

