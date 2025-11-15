مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم اليوم السبت والقنوات الناقلة

تقام العديد من المباريات القوية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقارة أوروبا اليوم السبت، الموافق 15 نوفمبر.

ومن أبرز مباريات اليوم، مواجهة منتخب إسبانيا أمام نظيره منتخب جورجيا، ومباراة بلجيكا أمام كازاخستان.

مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم

كازاخستان ضد بلجيكا - 4:00 مساء - بي إن سبورت 1

ليختنشتاين ضد ويلز - 7:00 مساء - بي إن سبورت 3

قبرص ضد النمسا - 7:00 مساء - بي إن سبورت 4

تركيا ضد بلغاريا - 7:00 مساء - بي إن سبورت 2

جورجيا ضد إسبانيا - 7:00 مساء - بي إن سبورت 1

سويسرا ضد السويد - 9:45 مساء - بي إن سبورت 1

البوسنة والهرسك ضد - رومانيا - 9:45 مساء - بي إن سبورت 4

اليونان ضد اسكتلندا - 9:45 مساء - بي إن سبورت 2

سلوفينيا ضد كوسوفو - 9:45 مساء - بي إن سبورت 5

