مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

البرازيل

- -
18:00

السنغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سويسرا

- -
21:45

السويد

تصفيات كأس العالم-أوروبا

جورجيا

- -
19:00

إسبانيا

جميع المباريات

إعلان

مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم اليوم السبت والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

02:47 ص 15/11/2025

كرة قدم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقام العديد من المباريات القوية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقارة أوروبا اليوم السبت، الموافق 15 نوفمبر.

ومن أبرز مباريات اليوم، مواجهة منتخب إسبانيا أمام نظيره منتخب جورجيا، ومباراة بلجيكا أمام كازاخستان.

مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم

كازاخستان ضد بلجيكا - 4:00 مساء - بي إن سبورت 1

ليختنشتاين ضد ويلز - 7:00 مساء - بي إن سبورت 3

قبرص ضد النمسا - 7:00 مساء - بي إن سبورت 4

تركيا ضد بلغاريا - 7:00 مساء - بي إن سبورت 2

جورجيا ضد إسبانيا - 7:00 مساء - بي إن سبورت 1

سويسرا ضد السويد - 9:45 مساء - بي إن سبورت 1

البوسنة والهرسك ضد - رومانيا - 9:45 مساء - بي إن سبورت 4

اليونان ضد اسكتلندا - 9:45 مساء - بي إن سبورت 2

سلوفينيا ضد كوسوفو - 9:45 مساء - بي إن سبورت 5

أقرأ أيضًا:

"هو سر سعادتي في الحياة".. نجم الزمالك الأسبق يروي موقفاً مع الراحل محمد صبري

"حالنا صعب أوى".. تعليق ساخر من نادر شوقي على هزيمة مصر من أوزبكستان

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم تصفيات كأس العالم كازاخستان ضد بلجيكا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الكلاب الضالة في مصر… واقع مرعب بين "تهديد السكان ومطالب الرحمة"
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري