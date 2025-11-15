استخدم أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، بطاقة خضراء، خلال مباراة سويسرا، التي جمعتهما مساء أمس، في دور الـ32 من كأس العالم تحت 17 عاما.

وخسر منتخب مصر من سويسرا، بنتيجة 3-1، ليودع المونديال من دور الـ32، وعندما سجل إيثان بروشيز لاعب سويسرا، الهدف الثاني، استخرج الكاس البطاقة الخضراء، ليعود حكم المباراة إلى تقنية الفيديو.

وفي الشوط الثاني، كرر أحمد الكاس الأمر نفسه، واستخدم البطاقة الخضراء، بعد مطالبة لاعبي منتخب مصر بركلة جزاء، وعاد الحكم لتقنية الفيديو، لكنه لم يحتسب أي ركلة جزاء.

ما هي البطاقة الخضراء؟

يتيح نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، استخدام "البطاقة الخضراء"، وذلك للمدربين الرئيسيين الذي يمكنهم الطعن في قرارات الحكام، ومن خلالها يطلبون استخدام تقنية الفيديو "فار"، مرتين كحد أقصى لكل فريق في المباراة.