مبابي يسجل رقما قياسيا خلال مشاركته مع فرنسا أمام أوكرانيا بتصفيات المونديال

كتب - يوسف محمد:

03:00 ص 14/11/2025
    مبابي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي
    كيليان مبابي
    لحظة تسديدة هدف مبابي
    كيليان مبابي (4)
    كيليان مبابي (3)
    كيليان مبابي (1)
    كيليان مبابي (2)
    كيليان مبابي مع منتخب فرنسا
    مبابي قبل مباراة ريال مدريد وأرسنال
    كيليان مبابي

سجل النجم الفرنسي كليان مبابي رقما تاريخيا، بعد مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام أوكرانيا أمس، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقاد مبابي منتخب الديوك، لتحقيق فوزا كبير على حساب نظيره أوكرانيا، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، حيث نجح في تسجيل هدفين في اللقاء، بجانب هدف لكلا من مايكل أوليسي وهوجو إكيتيكي.

وساهمت ثنائية مبابي في مرمى أوكرانيا أمس، في رفع عدد أهدافه إلى الهدف رقم 400 في مسيرته، سواء مع الأندية أو منتخب بلاده.

وكان كليان مبابي وصل إلى الهدف رقم 100 في مسيرته، خلال مشاركته مع منتخب فرنسا أمام أندورا في عام 2019، بالإضافة إلى وصوله إلى الهدف رقم 300 في مسيرته، خلال مباراة مع منتخب بلاده أمام جبل طارق في عام 2023.

وبفوز منتخب فرنسا على حساب أوكرانيا أمس الخميس، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، ضمن الصعود إلى كأس العالم 2026، بعدما احتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 13 نقطة.

ويذكر أن مبابي شارك خلال الموسم الحالي، في 19 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 19 هدفا وصناعة هدفين.

