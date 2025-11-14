"تونسي".. الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال

سجل النجم الفرنسي كليان مبابي رقما تاريخيا، بعد مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام أوكرانيا أمس، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقاد مبابي منتخب الديوك، لتحقيق فوزا كبير على حساب نظيره أوكرانيا، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، حيث نجح في تسجيل هدفين في اللقاء، بجانب هدف لكلا من مايكل أوليسي وهوجو إكيتيكي.

وساهمت ثنائية مبابي في مرمى أوكرانيا أمس، في رفع عدد أهدافه إلى الهدف رقم 400 في مسيرته، سواء مع الأندية أو منتخب بلاده.

وكان كليان مبابي وصل إلى الهدف رقم 100 في مسيرته، خلال مشاركته مع منتخب فرنسا أمام أندورا في عام 2019، بالإضافة إلى وصوله إلى الهدف رقم 300 في مسيرته، خلال مباراة مع منتخب بلاده أمام جبل طارق في عام 2023.

وبفوز منتخب فرنسا على حساب أوكرانيا أمس الخميس، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، ضمن الصعود إلى كأس العالم 2026، بعدما احتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 13 نقطة.

ويذكر أن مبابي شارك خلال الموسم الحالي، في 19 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 19 هدفا وصناعة هدفين.

أقرأ أيضًا:

"القصة فلوس".. خالد الغندور يوجه رسالة مثيرة للجدل إلى جماهير الزمالك



"جسدنا عمق الروابط العربية".. أول تعليق من الإمارات على استضافة كأس السوبر المصري