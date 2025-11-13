الاتحاد التركي يعاقب 102 لاعبًا بسبب فضيحة المراهنات.. ما القصة؟

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 102 لاعب من الدرجتين الأولى والثانية، بعد تورطهم في فضيحة مراهنات هزّت الكرة التركية مؤخرًا، وشملت عدداً من نجوم الأندية الكبرى.

وتصدر الثنائي إيرين إلمالي ومتهان بالتاجي، لاعبا جلطة سراي، قائمة اللاعبين المعاقبين، حيث قرر مجلس الانضباط لكرة القدم الاحترافية إيقاف إلمالي لمدة 45 يوماً، بينما تم إيقاف بالتاجي لمدة 9 أشهر، إلى جانب إيقافات متفاوتة المدد لبقية اللاعبين، تراوحت بين 45 يوماً و12 شهراً.

كما شملت العقوبات 25 لاعباً من الدوري الممتاز و77 لاعباً من الدرجة الثانية، في واحدة من أكبر حملات الانضباط في تاريخ الاتحاد التركي.

وتأتي هذه القرارات على خلفية تحقيقات موسعة بدأت في وقت سابق من الشهر الجاري، بعدما كشف الاتحاد عن تورط 149 حكماً ومساعد حكم في المراهنة على المباريات، قبل أن تتسع دائرة التحقيق لتشمل لاعبين ورؤساء أندية.

وكانت السلطات التركية قد اعتقلت 8 أشخاص، بينهم رئيس أحد أندية دوري الأضواء، فيما قرر الاتحاد تجميد مباريات الدرجتين الثانية والثالثة لمدة أسبوعين لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية.