3 صور لمحمد صلاح خلال تواجده في معسكر المنتخب استعدادا لمواجهة أوزباكستان

كتب : محمد الميموني

09:58 م 13/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    صلاح
  • عرض 3 صورة
    محمد صلاح

شارك النجم الدولي المصري محمد صلاح، عدد من الصور له عبر حسابه الرسمي على موقع " إنستجرام"، خلال تواجده في معسكر منتخب مصر بالإمارات.

وظهر نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، خلال تواجده في المران الجماعي للفراعنة اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة أوزباكستان الودية غدا.

موعد مباراة منتخب مصر وأوزبكستان

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب أوزباكستان ودياً غداً الجمعة، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب "هزاع بن زايد" بالإمارات.

ويذكر أن محمد صلاح، كان قد انضم لمعسكر منتخب مصر، يوم الثلاثاء الماضي، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العين الودية الدولية بالإمارات.

محمد صلاح إنستجرام محمد صلاح معسكر منتخب مصر ليفربول منتخب أوزباكستان

