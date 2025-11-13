هدف لاعب الزمالك في مرمى الأهلي مرشح لجائزة بوشكاش

بعد إصابته مع نابولي.. نجم الكاميرون مهدد بالغياب عن أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم، لعام 2025.

وشهدت قائمة الأهداف المرشحة لنيل الجائزة، هدف نجم نادي الزمالك الحالي وفاركو السابق عمرو ناصر، وهو الهدف الذي أحرزه في مرمى الأهلي الموسم الماضي.

وينافس عمرو ناصر العديد من النجوم العالميين، لحصد جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم، ومن بينهم نجم برشلونة لامين يامال، ديكلان رايس لاعب أرسنال في مرمى ريال مدريد.

وكان عمرو ناصر سجل هدفا رائعا في مرمى الأهلي، خلال الموسم الماضي بمقصية مميزة، في اللقاء الذي جمع بينهما في بطولة كأس رابطة المحترفين المصرية.

ويذكر أن عمرو انتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلى نادي الزمالك، قادما من فريق فاركو، بعقد لمدة 5 سنوات.

