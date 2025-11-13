مباريات الأمس
أحذية تغير العقل.. منتخب إنجلترا يستخدم تقنية جديدة في معسكره

كتب : هند عواد

12:33 م 13/11/2025
    تقنية جديدة في معسكر منتخب إنجلترا (1)
    ماركوس راشفورد بالحذاء الجديد
    تقنية جديدة في معسكر منتخب إنجلترا (2)

شهد معسكر منتخب إنجلترا، ظهور لاعبي المنتخب بنوع جديد من الأحذية، تزعم الشركة المصنعة له، بأنها تغير العقل.

وظهر لاعبو منتخب إنجلترا، وهم يرتدون أحذية نايكي الجديدة "Mind001" والتي يقول الراعي للمنتخب الوطني إنها يمكن أن تعزز حدة ذهن اللاعب.

ويبدو الحذاء بألوان زاهية، ويبلغ سعرها 80 جنيهًا إسترلينيًا، ويزعم إعلان شركة Nike أن هذا الحذاء "يعزز روتينك قبل المباراة من خلال العلم الذي يغير العقل"، عن طريق ربط أجهزة الاستشعار الموجودة على باطن قدميك بمستقبلات في دماغك.

وبدا مدرب إنجلترا توخيل، الذي لم يكن يرتدي زوجًا من الأحذية عندما التقى بوسائل الإعلام، غير مقتنعا، إذ قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "لا أعرف الكثير عن هذه الأحذية، قالوا لي إنهم يستطيعون التركيز بشكل أفضل في الاجتماعات إذا ارتدوا هذه الأحذية، وآمل أن يصدقوا ذلك".

وأضاف: "لعلّ الأهم هو تصديقهم له. لا أعرف السبب العلمي وراءه، إنهم يتوقون لإخباري، لكنني لم أجد الوقت الكافي لفهم الأمر. مع ذلك، جميع اللاعبين يرتدونها".

منتخب إنجلترا أحذية تغير العقل أحذية نايكي

