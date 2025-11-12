"نجم زملكاوي".. من هو صاحب أول هدف في تاريخ أمم أفريقيا؟

أعلن النجم الويلزي ديفيد بروكس لاعب نادي بورنموث الإنجليزي، استقباله طفلته الأولى من زوجته فلورا،بعد أربع سنوات من تعافيه من السرطان.

وكتب بروكس عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"ابنتنا الجميلة لوتي إليزابيث بروكس، إضافة مميزة لعائلتنا، أحبك يا فلورا".

وكان بروكس كشف في وقت سابق عن إحتمالية عدم إنجابه بسبب إصابته بسرطان الغدد اللمفاوية من المرحلة الثانية في أكتوبر 2021، إذ قال:"عندما تم تشخيصي بالمرض، تحدثت مع الأطباء عن إمكانية أن أصبح أباً، فكانت هناك احتمالية أن يكون الأمر مستحيلاً".

وأضاف: "كنت أحلم دائماً بتكوين أسرة، وزوجتي وأنا كنا نخطط لذلك منذ فترة مرضي ولكن الأمر كان خارج إرادتي، ولهذا أشعر بامتنان كبير ولا أطيق الانتظار لأبدأ هذه المرحلة الجديدة".

والجدير بالذكر أن بروكس تم تشخيصه بالسرطان وخضع بعد ذلك لجلسات علاج كيميائي مكثفة، وفي مايو 2022 أعلن شفائه الكامل من المرض، ليعود بعدها إلى ممارسة كرة القدم، إذ خاض 33 مباراة مع بورنموث في الموسم الماضي، أما هذا الموسم فقد شارك في سبع مباريات تحت قيادة المدرب أندوني إراولا.